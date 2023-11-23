أوضح الناقد الرياضي مساعد الجريسي أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، كان يعاني من وضع سيء، مع ناديه السابق، مانشستر يونايتد.

وأضاف الجريسي أنه بسبب هذا الوضع السيء، كان النادي يحاول بيعه بأي شكل، حتى أنه تنازل عن 20 مليون يورو من قيمة عقده.

وتابع أن الميركاتو السابق، ظهر رئيس نادي الهلال الأستاذ فهد بن نافل، في أحد البرامج، وأكد على تفاوض النادي مع النجم البرتغالي.

وأردف أن ذلك كان من ميزانية الهلال الخاصة، والذي كان قد أعلن قبلها وجود فائض لديه في الميزانية، وأن قدوم رونالدو، سيجعله يستطيع جمع قيمة عقده، ببيع قميصه فقط.