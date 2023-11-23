تحدث الناقد الرياضي دباس الدوسري، عن تفاصيل العرض الذي تلقاه لاعب نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح للانضمام إلى صفوف الاتحاد.
وقال دباس الدوسري، عبر برنامج الديوانية على القنوات الرياضية السعودية: “الرئيس التنفيذي لنادي الاتحاد هو من أقال المدرب نونو سانتو ولجنة الاستقطابات هي من عرضت محمد صلاح على الاتحاد”.
وأضاف أن نادي ليفربول هو من رفض رحيل اللاعب، متابعًا: “ولا يمكن لـ أنمار الحائلي أن ينفي هذه التفاصيل ولو كان الأمر بيده لما استطاع الاتحاد استخراج الرخصة الآسيوية”.
#دباس_الدوسري | الرئيس التنفيذي لنادي #الاتحاد هو من أقال المدرب #نونو_سانتو ولجنة الاستقطابات هي من عرضت #محمد_صلاح على الاتحاد ولا يمكن لـ #أنمار_الحائلي أن ينفي هذه التفاصيل ولو كان الأمر بيده لما استطاع الاتحاد استخراج الرخصة الآسيوية.#الديوانية#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/8iAo9E7sJf
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) November 22, 2023
التعليقات
اترك تعليقاً