أكد الناقد الرياضي فهد الهريفي أنه كان سعيد جدًا بالتعاقد مع الإيطالي روبرتو مانشيني، وذلك بسبب الأسلوب الدفاعي الذي يعتمده الإيطاليون في اللعب.

وأضاف أنه من الممكن أن يكون تم التعاقد معه، بسبب معرفة الجميع أن الأخضر فريق قوي، وأنه فاز على الأرجنتين، على الرغم من أنه لم يحقق أي بطولة منذ 2007.

وتابع أنه سعيد بطريقة لعب المنتخب، حيث يعتمد على طريقة 3,5,2، كما أنه أكد على وجود عدد من المنتخبات أفضل من الأخضر بكثير، حيث أنه لا علاقة بين قوة الدوري وقوة المنتخب.

وأردف أنه كان يرى مانشيني يضحك مع بعض الأخطاء الفردية للفريق، وشدد على سعادته بالتغيرات التي يقوم بها، حتى وإن لم تكن التصفيات مقياس، لكنها مهمة.

وأشار الهريفي أنه مع مانشيني، بسبب أنه يعرف أن المنتخب ينقصه عدد كبير من الركائز، وأن تلك الطريقة الإيطالية في اللعب، لا تعتمد على أشخاص، ولكنها تعتمد على الفريق ككل.

وأنهى حديثه قائلًا: أن عبدالإله العمري دوره مهم جدًا في الفريق، خاصة مع طريقة لعب مانشيني، وأشار أنه على الرغم من ذلك فكان يتمنى بقاء المدرب هيرفي رونار.