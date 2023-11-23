علّق الناقد الرياضي عايد الرشيدي على تصريحات نائب رئيس رابطة دوري روشن للمحترفين، سعد اللذيذ.
وقال الرشيدي خلال لقائه على برنامج الحصاد الرياضي :” سعد اللذيذ أقصى الهلال والنصر و الاتحاد .”
وأشار إلى أن هذا ليس في صالحه لأنه نفى كلام رؤساء الأندية وبوسعهم ابعاده عن الرابطة لأنهم الجمعية العمومية .
عايد الرشيدي :
"سعد اللذيذ" أقصى #الهلال و #النصر و #الاتحاد ..#الحصاد_الرياضي …
( الاتحاد الهلال النصر الأهلي الشباب )
الراعي الرسمي: @alkhudiroud
الشريك: @osipc_sa@ayed7171 pic.twitter.com/hFT0SDdzDs
— قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) November 22, 2023
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