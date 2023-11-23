علّق الناقد الرياضي عايد الرشيدي على تصريحات نائب رئيس رابطة دوري روشن للمحترفين، سعد اللذيذ.

وقال الرشيدي خلال لقائه على برنامج الحصاد الرياضي :” ‏سعد اللذيذ أقصى ⁧‫الهلال‬⁩ والنصر‬⁩ و ⁧‫الاتحاد‬⁩ .”

وأشار إلى أن هذا ليس في صالحه لأنه نفى كلام رؤساء الأندية وبوسعهم ابعاده عن الرابطة لأنهم الجمعية العمومية .