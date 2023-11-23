كشف رئيس تحرير الماركا الإسبانية خوسيه فليكس، عن وجود مفاوضات جادة وفي مراحلها النهائية بين الاتحاد السعودي والاتحاد الأوروبي؛ لمشاركة أحد أندية دوري روشن في دوري أبطال أوروبا.

وقال فليكس خلال مداخلة على برنامج دورينا غير: “يويفا” يفكر في دعوة نادٍ في دوري روشن إلى دوري أبطال أوروبا، مشددًا على أن المفاوضات جارية بين الاتحادين .”

وأكد أن المحادثات التي بدأت منذ أشهر عدة، تبدو الآن أكثر جدية من أي وقت مضى، بسبب اللاعبين العالميين الذين يتواجدون في دوري روشن .

وأضاف:”لن يشارك بطل دوري روشن في الموسم المقبل فقط من دوري أبطال أوروبا، بل في كل النسخ القادمة”.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لن يدعو نادٍ بعينه، بل يرغب في استقدام بطل دوري روشن .