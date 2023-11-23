أكد رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الدكتور خالد العيسى أن النادي الأهلي، أول من فاوض ساديو ماني، وكان يرغب في استقطابه، وهذا ما صرح به اللاعب نفسه.

وأضاف العيسى أن الأستاذ سعد اللذيذ لم يكن يتواصل معهم، وبالأخص معه هو شخصيًا، مؤكدًا أنه طلب عدد من اللاعبين وبالأسماء، منهم ساديو ماني وليفاندوفسكي وراموس وغيرهم، ولكنه لم يجد أي تجاوب.

وتابع أنه كان حريص على استقدام ماني بالأخص، ولكن تم إخباره أنه لاعب تكلفته عالية جدًا، وإذا تم استقطابه في المملكة، فلن يكون إلا للنادي الأهلي، وبعد 48 ساعة تفاجأ بذهابه للنصر.

وعبر العيسى عن استياؤه بسبب شعوره وشعور جمهور النادي الأهلي، بأن الجميع يضع الفريق في زاوية، وأن النادي لا يستحق ذلك، ولا تاريخه يستحق ذلك.