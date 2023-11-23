أشاد المدرب عبدالحكيم التويجري، أن لاعب فريق الهلال سالم الدوسري، حالة خاصة في دوري روشن، ويمكنه أن يتنافس على لقب هداف الدوري.

وأكد التويجري أن اسم سالم الدوسري له مكانه خاصة في قلوب السعوديين، وهو اسم مهم وتاريخي.

وأضاف أنه بسبب الاستقطابات يكون من الصعب على اللاعب السعودي المشاركة كرأس حربة، ولكن عدد الدقائق التي لعبها فراس البريكان كمهاجم، هي شيء إيجابي.

وتابع التويجري أنه يرى أن البريكان ظلم جزئيًا، وكان يستحق عدد دقائق أكثر، وأنه مؤمن بأن اللاعب السعودي يستطيع أن يفرض نفسه على التشكيلة.