علق الناقد الرياضي جمال عارف، على تصريحات رئيس نادي الاتحاد أنمار الحائلي.
وقال جمال عارف، عبر برنامج الديوانية على القنوات الرياضية السعودية: “لاعبو الاتحاد هم من توجهوا إلى أنمار الحائلي ولم يتوجه هو إليهم في الحديث ولن يتأثروا نفسيا”.
وأضاف جمال عارف: “كل لاعب يبحث أن يكون مشارك في كأس العالم للأندية.. وعقد أحمد حجازي مشكلة كبيرة”.
#جمال_عارف | لاعبو #الاتحاد هم من توجهوا إلى #أنمار_الحائلي ولم يتوجه هو إليهم في الحديث ولن يتأثروا نفسيا، عقد #أحمد_حجازي مشكلة كبيرة.#الديوانية#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/geV4pCRS3E
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) November 22, 2023
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