علق الناقد الرياضي جمال عارف، على تصريحات رئيس نادي الاتحاد أنمار الحائلي.

وقال جمال عارف، عبر برنامج الديوانية على القنوات الرياضية السعودية: “لاعبو الاتحاد هم من توجهوا إلى أنمار الحائلي ولم يتوجه هو إليهم في الحديث ولن يتأثروا نفسيا”.

وأضاف جمال عارف: “كل لاعب يبحث أن يكون مشارك في كأس العالم للأندية.. وعقد أحمد حجازي مشكلة كبيرة”.