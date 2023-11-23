أكد رئيس النادي الأهلي الدكتور خالد العيسى، أن الدعم المقدم للأندية غير متساوي.
وقال خالد العيسى، عبر برنامج “كورة” على قناة روتانا خليجية، أن على سبيل المثال اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو يفوق كقيمة سوقية بقية اللاعبين الآخرين.
وأشار إلى أن الأهلي كقوة جماهيرية وتسويقية رقم صعب وبعيد عن كل الأندية، ويستحق كل التقدير والاحترام والدعم، لافتًا إلى أن ما حصل عليه الأهلي حتى الآن أقل من باقي الأندية.
د.خالد العيسى: الدعم للأندية غير متساوي.. والأهلي كقوة جماهيرية وتسويقية رقم صعب وبعيد عن كل الأندية#كورة_روتانا pic.twitter.com/87juqXLoW1
— برنامج كورة (@korarotana) November 22, 2023
التعليقات
اترك تعليقاً