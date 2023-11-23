توقع الباحث في المناخ والطقس عبدالعزيز الحصيني، اليوم الخميس، استمرار الحالة الممطرة.

وقال عبدالعزيز الحصيني: “حسب النماذج العددية للطقس الحالة الجوية الممطرة الرابعة لوسم ١٤٤٥هـ ان شاء الله مستمرة

متوقع خلال ” ٣٦ ” ساعة القادمة من اليوم الخميس ” ٩ ” جماد الاولى ١٤٤٥هـ الى يوم الجمعة “١٠ ” جماد الاولى وسم 1445هـ استمرار الحالة الممطرة”.

وأضاف: “وهي أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة وحبات برد مع فرصة سيول على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية وحائل والصمان وشمال الشرقية ومكة والباحة وعسير وجازان وتبوك والجوف من المملكة”.

وتابع: “ولا يستبعد أن تمتد إلى أجزاء متفرقة ومحدودة من مناطق الرياض والشرقية والقصيم والمدينة البحرين واليمن وغرب العراق وشرق الأردن وغرب الكويت”.