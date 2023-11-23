زادت حظوظ مشاركة الدولي سالم الدوسري، قائد فريق الهلال الأول لكرة القدم، في ديربي الرياض أمام النصر ضمن منافسات الجولة 15 من دوري روشن.

وتعرض الدوسري لإصابتين، تمزق من الدرجة الثانية في كاحل قدمه، وتمزق من الدرجة الأولى في ركبته، تعرض لهما في مباراة التعاون الماضية دوريًّا.

وتعافى سالم الدوسري من الإصابتين بشكل كبير، وبدأ مرحلة التأهيل الثانية من خلال الضغط على الركبة والمفصل في تدريبات محددة وضعها الجهاز الطبي للهلال؛ حيث سيخضع إلى اختبار طبي الأربعاء المقبل للتأكد من جاهزيته، قبل خوضه المواجهة المرتقبة مع الغريم التقليدي.