عبرت مشهورة التيك توك خلود الحارثي عن استيائها حول ما تفعله بعض الفتيات، مع سائقي أوبر أو أي برنامج للتوصيل، حيث قالت أنها كلما ركبت مع أحد منهم اشتكي من عدم دفع الفتيات ثمن الرحلة.

وجاءت الحارثي خلال مقطع فيديو نشرته، وهي تنتقدهم، قائلة أن هذه السيارة ليست ملكها أو ملك لأهلها، وأن السائق ليس سائق أبوها، وقالت أن هذا الفعل يعتبر وقاحة منها.

وتفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع المقطع، مؤيدين كلام خلود حول هذا الأمر، وعلق أحدهم: من جد كيف ينامون مرتاحين، وحق الناس بذمتهم.