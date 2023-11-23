عبرت مشهورة التيك توك خلود الحارثي عن استيائها حول ما تفعله بعض الفتيات، مع سائقي أوبر أو أي برنامج للتوصيل، حيث قالت أنها كلما ركبت مع أحد منهم اشتكي من عدم دفع الفتيات ثمن الرحلة.
وجاءت الحارثي خلال مقطع فيديو نشرته، وهي تنتقدهم، قائلة أن هذه السيارة ليست ملكها أو ملك لأهلها، وأن السائق ليس سائق أبوها، وقالت أن هذا الفعل يعتبر وقاحة منها.
وتفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع المقطع، مؤيدين كلام خلود حول هذا الأمر، وعلق أحدهم: من جد كيف ينامون مرتاحين، وحق الناس بذمتهم.
احسبك ولد
تطبيقات توصيل الطعام والمشاوير أصبحت مربوطه بوزارة الداخليه لازم عندك رخصه سيارة سارية المفعول ولا ماتقدر تسجل وإذا كانت عندك غرامات مايوصلون لك طلباتك وإذا كان هرجك في الإنترنت ماهو جيد أو مخالف في جميع المواقع اللي أنت تدخلها يلغون كل شيء عنك ويفلترونه ولا يجيبون لك إلا أبو سعر دبل وبعد ما يوصل لازم يتأكدون إنك مطوع ملتحي وموالي 100% وسجلك نظيف وشاب صغير ومتزوج وعندك فلوس
أدفعي الفلوس أنتي تصدقي يمكن ماعندهن فلوس دامك حريصه على الدفع تصدقي عنهن معطتك الحكومة فلوس وفاتحه لك سناب وتيك توك وتطلعين وجهك أكيد بطرانه تصدقي لهن يا مسلمه مما أعطاك الله