أكدت مصادر في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” أنه قد يتم منع مانشستر يونايتد من المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بمجرد إكمال السير جيم راتكليف شراء حصة الأقلية في النادي.

وسيستحوذ راتكليف على حصة 25% في مانشستر يونايتد مقابل 1.3 مليار جنيه إسترليني، وتقترب عائلة غليزر من التوصل إلى اتفاق مع الملياردير البريطاني.

وسيضيف راتكليف البالغ من العمر 71 عامًا، ناديًا آخر إلى محفظته، إذ تمتلك مجموعة إنيوس التابعة له بالفعل نادي نيس الذي ينافس في الدوري الفرنسي، فيما يحتل النادي الفرنسي المركز الثاني في الدوري المحلي بفارق نقطة واحدة عن باريس سان جيرمان المتصدر.

ومن المقرر أن تحصل الأندية في دوري الدرجة الأولى الفرنسي على ثلاثة مقاعد تلقائية ومكان واحد في الملحق المؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، مع تأهل الفرق الخمس الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز مباشرة إلى المسابقة ذاتها.

وبموجب قواعد “الملكية المتعددة الأندية” الخاصة بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم، فإن الطريقة الوحيدة التي يمكن أن يلعب بها مانشستر يونايتد ونيس في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل هي أن يحصل أحدهما على مكان تلقائي والآخر يتأهل مباشرة لدوري المؤتمرات.