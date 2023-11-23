عبر الباحث والمهتم بقضايا الشباب والمجتمع الدكتور عبدالعزيز الزير عن استياؤه لما يفعله بعض الرقاة هذه الأيام، واستغلالهم للناس.

حيث قال أن هناك بعض الرقاة يخرجون للكشف فقط عن الحالات بـ 10 آلاف ريال، ثم يوهمون تلك الحالات بوجود مس أو جني، ويجعلهم يدخلون في متاهات مع أشخاص دجالين.

وأضاف أن هؤلاء الرقاة المحتالين يقررون القيام بالرقية للنساء على انفراد، ويقومون بالتلاعب بهم، حتى تصل للوقوع في المحرمات.

وتابع أنه على الرغم من ذلك فإن هناك رقاة حقيقيون، ولكن المحتالين منهم يفعلون ذلك من أجل الأموال فقط ويجنون الكثير، وبعدها تجدهم يخرجون بإعلانات، بهدف جمع المال أيضًا.