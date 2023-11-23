أكد عضو اللجنة العقارية في غرفة الشرقية المهندس حامد بن حمري، أن ارتفاع العقار في الرياض فقط وفي الشرقية ما تجاوزت 100% .

وقال بن حمري خلال حديثه على برنامج الراصد :” أسعار الشقق بـ 117 ألف ريال وهناك شقق بمساحة 244 مترا بسعر 290 ألف ريال.”

ومن جانبه، أشار إلى أن معظم الفلل في الرياض بيعت بدعم الشركة الوطنية للإسكان بـ688 ألف ريال.

فيديو | عضو اللجنة العقارية في غرفة الشرقية م. حامد بن حمري: ارتفاع العقار في الرياض فقط.. وحاليا أسعار الشقق بـ 117 ألف ريال وهناك شقق بمساحة 244 مترا بسعر 290 ألف ريال#الراصد pic.twitter.com/s8JU1LcQ2L — الراصد (@alraasd) November 22, 2023