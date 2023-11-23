أقادت وسائل الإعلام التركية بمقتل 5 أشخاص بينهم طفلان من عائلة واحدة إثر خلاف بسبب الضجيج، على يد جارهم في أنقرة.

وتفصيلاً، وقعت مشاجرة ليل أمس الأربعاء، بين جيران يعيشون في المبنى نفسه بمنطقة سينجان.

وأطلق رجل يبلغ من العمر 72 عامًا النار في شجار وقع بينه وبين جيرانه على 5 أفراد من عائلة واحدة تتراوح أعمارهم بين 71 و11 عامًا.

وأكدت المصادر أن الشرطة توجَّهت نحو مكان الحادثة على الفور برفقة طواقم الإسعاف، حيث تم القبض على المشتبه فيه.

والجدير بالذكر أن المشاكل بين العائلتين دائمًا ما كانت تحدث بشكل دوري بسبب الضوضاء.