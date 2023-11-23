تسحب اليوم الخميس قرعة نهائيات كأس آسيا تحت 23 عامُا، في قاعة البستان في فندق ويندام بالعاصمة القطرية الدوحة.

وجاءت المملكة والعراق وتايلند وتليها طاجيكستان في المجموعة الثالثة، بينما المجموعة الأولى، قطر وأستراليا والأردن وإندونسيا، والمجموعة الثانية ضمت اليابان وكوريا الجنوبية والإمارات والصين، والرابعة أوزبكستان وفيتنام والكويت وماليزيا .

وتشهد البطولة مشاركة 16 منتخباً تتنافس على الفوز بلقب النسخة السادسة من البطولة، والتي تقام في الفترة من 15 أبريل ولغاية 3 مايو المقبلين.

وتتأهل المنتخبات الحاصلة على المركز الثلاثة الأولى في كأس آسيا تحت 23 عاماً 2024 في قطر، للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس.