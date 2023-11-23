كشف لاعب مانشستر سيتي ومنتخب البرتغال برناردو سيلفا، عن العرض المقدم له من دوري روشن في يوليو .

وقال سيلفا :” سأكذب إذا قلت إنني لم أفكر في العروض السعودية، لكن ما أثار اهتمامي هو قوة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.”

وأشار إلى أن الملعب أصبح صاخبًا بعد تسجيل هدف في مرمى ريال مدريد أو عندما فاز بالمباراة النهائية، مؤكدُا أنه لا يرغب في التخلي عن ذلك .

يُذكر أن سيلفا شارك لأول مرة مع منتخب البرتغال في عام 2015 بعد أن مثل فئات الشباب سابقًا في تحت من 19 سنة وتحت من 21 سنة، وتم اختياره ضمن فريق البرتغال المشارك في كأس القارات 2017 وكأس العالم 2018 ونهائيات دوري الأمم الأوروبية 2019 على أرضه، وفاز بالبطولة الأخيرة، حيث حصل أيضًا على لقب أفضل لاعب في البطولة.