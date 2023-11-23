ألقت السلطات الأمريكية القبض على المستشار السابق للرئيس الأمريكي الأسبق أوباما، وذلك بسبب اعتدائه على شاب عربي، ووجهت له 5 اتهامات.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قام الشاب العربي بتصويره له أثناء الاعتداء عليه، حيث قام المستشار بالتقاط صورة للشاب، ليقوم بإرسالها للمخابرات المصرية، حتى يقوموا باعتقال والديه، على حد قوله.

وجاء في الفيديو وهو يعتدي بالكلام على سيدنا محمد صل الله عليه وسلم، وعلى القرآن، متحدثًا عنهما بأبشع الألفاظ، والشاب كان يحاول تمالك نفسه بعدم الرد عليه.