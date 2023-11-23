حسمت محكمة أحوال شخصية، حالة عضل معلمة في وقت قياسي استغرق تسع دقائق، حيث قررت المحكمة، نقل ولاية الزواج من الأب إلى المحكمة لتزويج المعضولة ممن ترغب لثبوت ضررها بعد أن تعذر تقريب وجهات النظر صلحاً بين المعلمة والدها.

وأفادت صادر بأن المعضولة حررت دعواها إلكترونياً من خلال بوابة «ناجز»، وتلقت رسالة نصية بموعد الجلسة للنظر في دعواها بعد خمسة أيام.

وشهدت الواقعة محاولة إصلاح بين الفتاة ووالدها قبل انعقاد الجلسة القضائية دون الوصول إلى حل مرضٍ للطرفين؛ ما دفع لجنة المصالحة إلى إحالة الدعوى للدائرة القضائية للفصل فيها على الوجه الشرعي.

وقالت المعلمة في دعواها، أن والدها امتنع عن تزويجها بمن ترغب ورفض التجاوب مع طلبها رغم تأييد والدتها لها، وأنها فشلت في الوصول إلى حل مرضٍ؛ ما دفعها لرفع الدعوى لإثبات عضلها.

وأضافت:” أنه تقدم لخطبتها عدد من العرسان، آخرهم رغب الزواج منها فتم رفضه من والدها بلا مبرر مقنع على الرغم أن الخاطب ذو خلق وعلم ودين بحسب المدعية، وهو أخ شقيق لصديقتها في العمل.”

واعترف الأب أمام المحكمة في جلسة عن بُعد برفضه تزويج ابنته، وأنه يريد تزويجها بمعرفته واختياره، رافضاً أي عملية صلح معها، وخلص بالمطالبة برد دعواها مبرراً أنه الأعرف بمصلحتها.

وذكرت المحكمة في وصفها للدعوى أن المدعية طلبت نقل ولاية التزويج من والدها إلى الحاكم الشرعي للأسباب الموضحة بدعواها، وخلصت المحكمة إلى ثبوت عضل المعلمة المدعية، وحكمت بانتقال ولاية تزويجها إلى الحاكم الشرعي، وفي وقت لاحق صادقت محكمة الاستئناف على الحكم واكتسب القطعية.