أعلن الاتحاد السعودي للهجن، اليوم الخميس، إقامة مهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن بنسخته الأولى، خلال شهر فبراير المقبل، وذلك على أرض ميدان الجنادرية بمدينة الرياض، بمشاركة مجموعة كبيرة من ملاك الهجن من جميع أنحاء العالم، وبمجموع جوائز أكثر من (70) مليون ريال.

وبهذه المناسبة، رفع الأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -، لموافقته الكريمة على إقامة المهرجان بنسخته الأولى.

وقال:” إن هذه الموافقة تأتي امتداداً لما يحظى به القطاع الرياضي من دعم سخي وغير محدود من قيادة هذا الوطن الغالي، لاسيما رياضة الآباء والأجداد، في ظل النهضة الرياضية الشاملة التي تشهدها المملكة العربية السعودية، وفق رؤية طموحة، وخطط استراتيجية ثابتة، تضع المواطن السعودي وشغفه بالرياضة في صميم اهتماماتها”.

ومن جهته، رفع الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن، الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين – حفظه الله -، على موافقته الكريمة لإقامة المهرجان.

وأوضح: “إن الموافقة الكريمة على إقامة مهرجان يحمل مسمى خادم الحرمين الشريفين للهجن، هي تشريفٌ لجميع منسوبي هذه الرياضة الأصيلة، ورمزية تعبّر عن الدعم غير المحدود الذي نلقاه في قطاع رياضة الهجن، وهو ما كان له الدور الأساس للوصول بهذه الرياضة إلى مصاف الرياضات العالمية”.