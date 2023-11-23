أعلنت وزارة التجارة، اليوم الخميس، عن استدعاء 13,691 مركبة تويوتا “هايلاندر Highlander” موديلات 2020 – 2023.

وأوضحت الوزارة، أن الاستدعاء جاء لخلل في مشابك التثبيت لغطاء الصدام الأمامي السفلي، قد يؤدي إلى انفصال غطاء الصدام السفلي وغطاء أسفل المحرك عن المركبة أثناء القيادة، مما قد يشكل خطراً على الطريق ويزيد من خطر وقوع حادث أو إصابة لمستخدمي الطريق الآخرين.

وأشارت إلى أن الإجراء: سيقوم الوكيل المحلي بإبلاغ مالكي المركبات المتأثرة لتحديد موعد لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.