ظهر الدبلوماسي الأمريكي ومستشار الرئيس الأسبق باراك أوباما ستيوارت سيلدويتز في مقطع جديد، يُظهر اعتداؤه على دبلومسيات روسيات اثناء تواجدهم بأمريكا.

كان ذلك أثناء تواجده في مظاهرة ضد روسيا، بعد الأحداث الأخيرة في أوكرانيا، حيث كان هناك وفد روسي بأمريكا، ليقوم هو بسب الأشخاص الموجودون به.

وانتشر عدد من المقاطع ضد سيلديتز حيث لم تسلم منه حتى الحيوانات، فقد كان يرغب بالاعتداء على كلب سفير روسيا لدى الأمم المتحدة.

وتم القبض على ستيوارت ووجهت له العديد من الاتهامات، وذلك بعد انتشار مقطع اعتداؤه على شاب عربي يبيع الأطعمة في شوارع أمريكا.