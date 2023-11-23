أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة اليوم الخميس على تراجع بنسبة 0.2 % ليغلق عند 11078 نقطة (- 22 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.1 مليار ريال.
وتراجع سهما أرامكو السعودية، ومصرف الراجحي، بأقل من 1 % عند 33.40 ريال، و75 ريالا، على التوالي.
وأنهت أسهم بنك الرياض، ومجموعة تداول، وأسمنت اليمامة، ومجموعة صافولا، والحفر العربية، ومصرف الإنماء، ونادك، والمواساة، تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 1 و3 %.
في المقابل، تصدر سهم أسترا الصناعية، ارتفاعات اليوم بنسبة 10 % عند 110.20 ريال، مسجلا أعلى إغلاق منذ الإدراج في السوق، وسط تداولات بلغت نحو 750 ألف سهم.
وأغلق سهم سال، عند 144.20 ريال (+ 2 %).
وصعد سهم التطويرية الغذائية، بنسبة 6 % عند 150 ريالا، وسط تداولات بلغت نحو 1.4 مليون سهم.
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