وتراجع سهما أرامكو السعودية، ومصرف الراجحي، بأقل من 1 % عند 33.40 ريال، و75 ريالا، على التوالي.

وأنهت أسهم بنك الرياض، ومجموعة تداول، وأسمنت اليمامة، ومجموعة صافولا، والحفر العربية، ومصرف الإنماء، ونادك، والمواساة، تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 1 و3 %.

في المقابل، تصدر سهم أسترا الصناعية، ارتفاعات اليوم بنسبة 10 % عند 110.20 ريال، مسجلا أعلى إغلاق منذ الإدراج في السوق، وسط تداولات بلغت نحو 750 ألف سهم.

وأغلق سهم سال، عند 144.20 ريال (+ 2 %).

وصعد سهم التطويرية الغذائية، بنسبة 6 % عند 150 ريالا، وسط تداولات بلغت نحو 1.4 مليون سهم.