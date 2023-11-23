شارك جود بيلينغهام، لاعب نادي ريال مدريد في تدريبات الفريق مجددًا، إذ خاض جزءًا من الحصة التدريبية أمس في مدينة فلورنتينو بيريز الرياضية.

ويعاني لاعب ريال مدريد من انزلاق في الكتف، منعه من المشاركة مع الفريق قبل التوقف الدولي كما غاب عن مباراتي منتخب إنجلترا الأخيرتين في تصفيات كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024”.

وعلى الرغم من عدم اكتمال شفائه حسب تقارير إسبانية، طلب لاعب ريال مدريد المشاركة في مباراة الفريق القادمة في الدوري الإسباني أمام قادش يوم الأحد.

ووفقا لما ذكره ريليفو، فإن لاعبي ريال مدريد قد منعوا من الاحتكاك مع بيلينغهام أو لمسه خلال الحصة التدريبية أمس الأربعاء خوفًا على اللاعب من تفاقم إصابته في الكتف، وتنفيذا لتعليمات الجهاز الطبي والفني.