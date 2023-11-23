تقبل مدافع مانشستر يونايتد الإنجليزي هاري ماجواير اعتذار نائب في برلمان غانا، بعدما سخر منه خلال مناقشة برلمانية حول الميزانية العام الماضي.

ونشر مجواير على منصة “إكس” قبوله الاعتذار، وكتب مدافع إنجلترا مشيرا إلى ملعب مانشستر يونايتد: “أراك في أولد ترافورد قريبا”.

وكان النائب إيزاك أدونجو قد شبه الإدارة الاقتصادية لنائب الرئيس محمد باوميا للدولة الواقعة في غرب أفريقيا بأداء ماجواير على أرض الملعب.

وجاءت سخرية النائب في خطاب انتشر على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي العام الماضي شبه المشرع نائب الرئيس بماجواير الذي وصفه بأنه “التهديد الأكبر في قلب دفاع مانشستر يونايتد”.

وقال أدونجو في مناقشة مماثلة حول ميزانية 2024 إن ماجواير “تخطى الأزمة” متراجعا عن تشبيهه.

وأضاف أدونجو في حديثه: “أعتذر الآن لهاري ماجواير..‭ ‬ظهر بصورة مغايرة تماما والآن يسجل الأهداف لمانشستر يونايتد”.