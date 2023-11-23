وجه مدرب منتخب كوريا الجنوبية لكرة القدم، الألماني يورغن كلينسمان، طلبا للحكومة الصينية بشأن لاعب.

وطالب المدرب بإطلاق سراح لاعب الوسط الدولي سون جون-هو المحتجز لدى الصين بسبب قضية رشوة قبل حلول عيد الميلاد.

وقال كلينسمان بعد وصوله إلى كوريا الجنوبية عقب الفوز على الصين في تصفيات آسيا المؤهلة إلى مونديال 2026: الآن “لدينا أمنية واحدة فقط في عيد الميلاد هي إطلاق سراح جون-هو لأنه حتى اليوم، لم يثبتوا أي خطأ ارتكبه لذلك نأمل أن تطلق الحكومة الصينية سراحه قبل عيد الميلاد لرؤية عائلته”.

يذكر أن وزارة الخارجية الصينية أعلنت في مايو الماضي أن السلطات المحلية اعتقلت جون-هو البالغ من العمر 31 عاما للاشتباه في قبوله رشاوى من موظفين غير حكوميين.