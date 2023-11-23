أعلنت النيابة العامة أن كل من يقوم بمزاولة مهنة التقييم دون الحصول على ترخيص، أو بعد إلغاء الترخيص أو شطبه أو انتهائه ولم يتبع الإجراءات اللازمة للتجديد يعاقب بالسجن ودفع الغرامة المالية.

وأضافت النيابة في بيانها بأن العقاب يكون بالـسـجـن مدة تصل إلى سنة، مع الإيقاف عن ممارسة المهنة مدة تصل إلى سنة، وشطب قيد المخالف من سجـل الـمـقـيـمـيـن

المعتمدين، وغرامة مالية تصل إلى 200 ألف ريال، وإلغاء الترخيص.

ويهدف هذا النظام إلى وضع الضوابط والمعايير اللازمة لأعمال تقييم العقارات، والمنشآت الاقتصادية، والمعدات، والممتلكات المنقولة ونحوها، وتطوير مهنة التقييم، ورفع مستوى العاملين فيها.