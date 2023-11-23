كشف صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، اليوم الخميس، إحالة عدد من مستفيدينه إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، لايتغلالهم لبرامج الصندوق بطرق مجرمة نظامًا.

وأوضح الصندوق: “انطلاقًا من مهامّ متابعة برامج الدعم المقدمة للمستفيدين، تمّت ملاحظة وجود مستفيدين يستغلّون برامج الصندوق بطرق مجرمة نظامًا؛ مما يعدّ تعدّيًا على المال العام”.

وأضاف: “التزامًا بأعلى المعايير السلوكية والنظامية، نشجّع الجميع على تقديم شكوى عن أي انتهاكات أو ممارسات للاستغلال غير المشروع للدعم المالي المقدم عبر برامج الصندوق”.

وأوضح الصندوق أنه تمت إحالة الحالات المكتشفة إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، مؤكدًا للمستفيدين أهمية المبادرة بالإبلاغ عن أي حالة تستغلّ الدعم بطريقة غير نظامية.