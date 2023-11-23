حدد المدير الفني بنادي الاتحاد الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، موقف الدولي المصري أحمد حجازي مدافع الفريق، من المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية بجدة.

ويراقب جاياردو تدريبات اللاعب أحمد حجازي، العائد بعد تعافيه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة، تمهيداً لاتخاذ القرار النهائي بشأن تواجده في القائمة النهائية للفريق في كأس العالم للأندية.

وقد يرفع المدرب الأرجنتيني حجازي من قائمة الاتحاد في المونديال في حال عدم جاهزيته بنسبة 100 في المئة، خاصة وأن القائمة سيتم تقليصها، حسبما ذكرت صحيفة الشرق الأوسط اليوم الخميس.

وتضم قائمة الاتحاد الأولية التي ستشارك في بطولة كأس العالم للأندية 35 لاعباً، وهي القائمة الأولية المسموح إسالها وفقاً لقواعد ولوائح البطولة، وعلى رأسهم جميع أجانب الفريق.

الجدير بالذكر أن بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها المملكة، وسوف تقام خلال الفترة من 12 وحتى 22 ديسمبر المقبل.