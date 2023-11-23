تراجعت إدارة نادي النصر عن طلب طاقم التحكيم الأجنبي الذي تقدمت في وقت سابق من أجل قيادة مواجهة الأخدود.

وجاء ذلك على إثر الاجتماع الذي الإيطالي جويدو فينجا الرئيس التنفيذي في نادي النصر مع السويسري مانويل نافارو رئيس لجنة الحكام في الاتحاد السعودي.

وشهد الاجتماع إطلاع نافارو على بعض الملاحظات المدونة حول الأخطاء التحكيمية المرتكبة ضد فريق النصر في حضور الحكم السعودي.

وأثنى نافارو على أداء الحكم السعودي وتطوره في الفترة الحالية مؤكدا أهمية منحه الثقة وتشجيعه، مبينًا أن ذلك لن يحدث ما لم يتمكن من قيادة مباريات رسمية، الأمر الذي دعا الرئيس التنفيذي مناقشة فكرة تجربة الحكم السعودي في مباراة الأخدود، وتقييمها مع إدارة النصر، وفقا لـ”الرياضية”.

وقررت إدارة نادي النصر التراجع عن طلب طاقم التحكيم الأجنبي الذي تقدمت في وقت سابق من أجل قيادة مواجهة الأخدود، من أجل إعطاء الفرصة لتشجيع الحكم المحلي.