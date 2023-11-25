تحدث الإعلامي الرياضي محمد البكيري عن فوز فريق الهلال التاريخي في مباراة اليوم أمام الحزم.

وقال البكيري “الطاحونة الهلالية، ياخي أحد يفهمهم أن فيه حقوق إنسان ومنافسة، مو كذا”.

والجدير بالذكر انتهت مباراة نادي الهلال أمام نظيره الحزم في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين بنتيجة 9-0 الهلال.