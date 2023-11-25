تحدث الإعلامي الرياضي محمد البكيري عن فوز فريق الهلال التاريخي في مباراة اليوم أمام الحزم.
وقال البكيري “الطاحونة الهلالية، ياخي أحد يفهمهم أن فيه حقوق إنسان ومنافسة، مو كذا”.
والجدير بالذكر انتهت مباراة نادي الهلال أمام نظيره الحزم في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين بنتيجة 9-0 الهلال.
وين حقوق الانسان عنك وانت ثينخ على طول حوطبم على كنطب لانك سبسبم و ثينخ وكنت من يد نشيط الى نشيط في نادي الاتحاد و فنادق مصر
وين حقوق الانسان عن كتوكم صارت كنها دحل من دحول بلجرشي من كثر الماء اللي صب فيها ماتم تكروني او لحجي من عيال عمك الا كوحطب على كنطب
وين حقوق الانسان عنك وانت ثينخ على طول حوطبم على كنطب لانك سبسبم و ثينخ وكنت من يد نشيط الى نشيط في نادي الاتحاد و فنادق مصر
وين حقوق الانسان عن كتوكم صارت كنها دحل من دحول بلجرشي من كثر الماء اللي صب فيها ماتم تكروني او لحجي من عيال عمك الا كوحطب على كنطب
وين حقوق الانسان عنك وانت ثينخ على طول حوطبم على كنطب لانك سبسبم و ثينخ وكنت من يد نشيط الى نشيط في نادي الاتحاد و فنادق مصر
وين حقوق الانسان عن كتوكم صارت كنها دحل من دحول بلجرشي من كثر الماء اللي صب فيها ماتم تكروني او لحجي من عيال عمك الا كوحطب على كنطب
وين حقوق الانسان عنك وانت ثينخ على طول حوطبم على كنطب لانك سبسبم و ثينخ وكنت من يد نشيط الى نشيط في نادي الاتحاد و فنادق مصر
وين حقوق الانسان عن كتوكم صارت كنها دحل من دحول بلجرشي من كثر الماء اللي صب فيها ماتم تكروني او لحجي من عيال عمك الا كوحطب على كنطب
وين حقوق الانسان عنك وانت ثينخ على طول حوطبم على كنطب لانك سبسبم و ثينخ وكنت من يد نشيط الى نشيط في نادي الاتحاد و غنادق مصر
وين حقوق الانسان عن كتوكم صارت كنها دحل من دحول بلجرشي من كثر الماء اللي صب فيها ماتم تكروني لحجي من عيال عمك الا كوحطب على كنطب
وين حقوق الانسان عنك وانت ثينخ على طول حوطبم على كنطب لانك سبسبم و ثينخ وكنت من يد نشيط الى نشيط في نادي الاتحاد و غنادق مصر
وين حقوق الانسان عن كتوكم صارت كنها دحل من دحول بلجرشي من كثر الماء اللي صب فيها ماتم تكروني لحجي من عيال عمك الا كوحطب على كنطب
وفيه شيء اسمه اعلامي محترم وفيه اعلامي غير محترم