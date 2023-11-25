سحق فريق الهلال نظيره الحزم في مباراة اليوم السبت، بتسعة أهداف نظيفة، في إطار مباريات دوري روشن للمحترفين.

وافتتح التسجيل للهلال الكسندر ميتروفيتش في الدقيقه 14، ثم سجل محمد كنو الهدف الثاني، ونجح محمد القحطاني في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقه 43 بينما أحرز البرازيلي مالكوم ثلاثة اهداف في الدقائق 52، 55، 85.

وسجل صالح الشهري ومحمد البريك الهدفين السابع والثامن، بينما سجل سافيتش الهدف التاسع.