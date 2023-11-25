حرص لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، علي البليهي، على إهداء قميصه لأحد الجماهير بعد نهاية مباراة فريقه أمام فريق الحزم.

وكان فريق الهلال قد فاز على نظيره الحزم في مباراة اليوم السبت، بتسعة أهداف نظيفة، في إطار مباريات دوري روشن للمحترفين.

وافتتح التسجيل للهلال الكسندر ميتروفيتش في الدقيقه 14، ثم سجل محمد كنو الهدف الثاني، ونجح محمد القحطاني في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقه 43 بينما أحرز البرازيلي مالكوثلاثة اهداف في الدقائق 52، 55، 85.

وسجل صالح الشهري ومحمد البريك الهدفين السابع والثامن، بينما سجل سافيتش الهدف التاسع.