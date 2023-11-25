صرح مدرب الهلال خورخي جيسوس، اليوم السبت، بأن المباراة أمام الحزم تعتبر تاريخية والتي انتهت بفوز فريقه بتسعة أهداف نظيفة.

وقال جيسوس: “مباراة انتهت بنتيجة كبيرة وتعتبر تاريخية، أدينا أداء كبير ومتنوع ومنعنا الحزم من مجاراتنا وأبارك للاعبين وأتمنى أن نستمر على ذلك”.

وأضاف: “فريقنا من أقل الفرق تعرضا للإصابات وهذا مع كل الفرق التي أدربها ، والإصابات التي حصلت مع معسكرات المنتخبات مثل نيمار وبقية اللاعبين”.

وتابع: “قبل أن نتحدث عن مباراتنا بعد القادمة نتحدث عن مباراتنا الآسيوية، ومباراة الدوري أمام ‎النصر نفس أهمية مباراة الحزم ولديّ اللقاء الآسيوي أهم لأنها ستمنحنا الصدارة لذا أخرجت ميتروفيتش لكي يكون جاهز، وأعلم لو استمر سيسجل هدفين أو ثلاثة تساعده في قائمة الهدافين لكن مصلحة الفريق أهم”.