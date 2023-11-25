ألقت القوات الخاصة للأمن البيئي، القبض على مواطن مخالف لنظام البيئة لاقتنائه وعرضه 102 كائن فطري محنط منها 3 كائنات مهددة بالانقراض دون ترخيص في منطقة الشرقية.

ويعد ذلك مخالفة لنظام البيئة واللائحة التنفيذية لحماية الكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها.

وأوضحت القوات أنه تم إحالة المخالف لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه والتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية لاستلام الكائنات بحكم الاختصاص، مؤكداً أن عقوبة مخالفة عرض منتجات أو مشتقات الكائنات الفطرية بدون ترخيص أو مجهولة المصدر غرامة تصل إلى 10,000 ريال لكل كيلوجرام بحسب نوع الكائن الفطري، وتصل عقوبة ‏الإتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومشتقاتها ومنتجاتها أو قتلها أو صيدها إلى السجن لمدة لاتزيد عن (10) سنوات، وبغرامة لاتزيد عن (30) مليون، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.