أكد الإعلامي عايد الرشيدي على كون نادي الهلال، هو أكبر نادي بالعالم تسجيلًا للأهداف، وأنه لا يجب التقليل من ذلك بأي شكل من الأشكال.

وأضاف الرشيدي أن هناك فارق كبير في السوق المالية بين النصر والهلال، كما أنه لا يجب التقليل من حارس مرمى الأخير، مشيرًا أنه حارس مرمى المنتخب المغربي.

وأنهى حديثه قائلًا: أن أصعب شيء هو نسف مجهودات فريق أو مجهودات لاعبين، معبرًا عن استياؤه حول هؤلاء الأشخاص الذين يقللون من نادي الحزم.

وتابع أن جماهير النصر كانوا سعداء بفوزهم على الحزم من قبل بـ 5 أهداف، والهلال حاليًا بـ 9 أهداف، وأن النصر والهلال كانا متخوفان من لقاء الأخدود والحزم.