أكد الناقد الرياضي غرم العمري، أن لاعب نادي الفتح فراس بريكان ليس مهاجمًا صريحًا.

وقال العمري خلال حديثه على برنامج أكشن مع وليد:” النادي الأهلي يحتاج رأس حربة صريح يسجل الفرص اللي يتحصل عليها في كل مباراة .

وأضاف :” هل هناك منع للتسجيل أو عمل من إدارة الأهلي لوقف التنفيذ .”

يُذكر أن المباراة التي جمعت بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي ونظيره الشباب مساء أمس انتهت بالتعادل السلبي.