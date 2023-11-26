أكد الناقد الرياضي غرم العمري، أن لاعب نادي الفتح فراس بريكان ليس مهاجمًا صريحًا.
وقال العمري خلال حديثه على برنامج أكشن مع وليد:” النادي الأهلي يحتاج رأس حربة صريح يسجل الفرص اللي يتحصل عليها في كل مباراة .
وأضاف :” هل هناك منع للتسجيل أو عمل من إدارة الأهلي لوقف التنفيذ .”
يُذكر أن المباراة التي جمعت بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي ونظيره الشباب مساء أمس انتهت بالتعادل السلبي.
غرم العمري: فراس البريكان ليس مهاجمًا صريحًا.. هل هناك منع للتسجيل او عمل من إدارة الأهلي لوقف التنفيذ ؟ يوجد ركلة جزاء للأهلي .#أكشن_مع_وليد#الاهلي_الشباب
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— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) November 25, 2023
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