كشفت مصادر إعلامية، أن صافرة حكم نهائي كأس كوبا ليبرتادوريس 2023، الكولومبي ويلمار رولدان تضبط ديربي الرياض بين الهلال والنصر، الجمعة المقبلة، ضمن مواجهات الدوري.

وسبق للحكم الكولومبي أن أدار نهائي كأس كوبا ليبرتادوريس في عام 2023، ويتميز ويلمار رولدان بخبرته الواسعة، حيث شارك في نسختين من كأس العالم، وأدار أكثر من 450 مباراة في مسيرته.

وبدأ رولدان مسيرته التحكيمية على المستوى المحلي في عام 2003، وتمت ترقيته ليصبح حكمًا دوليًا في عام 2008.