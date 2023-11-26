علق الإعلامي الرياضي وليد الفراج على فوز الهلال أمام الحزم في المباراة التي جمعت الفريقين أمس السبت ضمن منافسات دوري روشن.

وقال الفراج :” 9 تاريخية للهلال في دوري المحترفين وليست الأولى له بالدوري، 9 أهداف يقرع الهلال بها الجرس قبل ديربي النصر”.

واكتسح نادي الهلال مضيفه الحزم 9-0، السبت، ضمن منافسات الجولة 14 من دوري روشن للمحترفين، ليرتفع رصيد الهلال إلى 38 نقطة في المركز الأول، بينما تجمد رصيد الحزم عند 7 نقاط في المركز الأخير.