علق الإعلامي الرياضي وليد الفراج على فوز الهلال أمام الحزم في المباراة التي جمعت الفريقين أمس السبت ضمن منافسات دوري روشن.
وقال الفراج :” 9 تاريخية للهلال في دوري المحترفين وليست الأولى له بالدوري، 9 أهداف يقرع الهلال بها الجرس قبل ديربي النصر”.
واكتسح نادي الهلال مضيفه الحزم 9-0، السبت، ضمن منافسات الجولة 14 من دوري روشن للمحترفين، ليرتفع رصيد الهلال إلى 38 نقطة في المركز الأول، بينما تجمد رصيد الحزم عند 7 نقاط في المركز الأخير.
#وليد_الفراج: 9 تاريخية للهلال في دوري المحترفين وليست الأولى له بالدوري💪🏻 .. 9 أهداف يقرع الهلال بها الجرس قبل ديربي النصر 🔥#أكشن_مع_وليد
#الهلال_الحزم
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— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) November 25, 2023
باذن الله فوز هلالي يوم الجمعه