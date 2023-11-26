أكد الناقد الرياضي عادل عصام الدين أن فريق الاتحاد ودع الدوري، مشيراً إلى أن القمة لفريقي لهلال والنصر.

وقال عصام الدين :” الاتحاد ودع الدوري قبل هذه الجولة، وإمكانيات الاتحاد لا تساعده بأن ينافس على الدوري”

وأضاف ” القمة للهلال ويطارده النصر. الاتحاد بعيدا عن الآسيوية وكأس الملك، وعنده مشكلة كبيرة لأن أمامه بطولة العالم”