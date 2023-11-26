أنهى مؤشر السوق السعودي، جلسة اليوم الأحد، على ارتفاع بنسبة 0.1 % ليغلق عند 11090 نقطة (+ 12 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.7 مليار ريال.

وارتفع سهم مصرف الراجحي، بأقل من 1 % عند 75.20 ريال.

وأغلق سهم أكوا باور، عند 228 ريالا (+ 3 %)، وسط تداولات بلغت نحو 460 ألف سهم، وبقيمة تجاوزت 100 مليون ريال.

وتصدر سهم بحر العرب، ارتفاعات اليوم بنسبة 9 % عند 6.95 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 11 مليون سهم.

وسجل سهم أنابيب الشرق، جلسة اليوم أعلى إغلاق منذ الإدراج في السوق عند 72.60 ريال (+ 2 %).

في المقابل، أنهت أسهم الأهلي السعودي، والسعودي الفرنسي، والبنك الأول، تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 1 و2 %.

وهبط سهم العمران، بنسبة 8 % عند 38.30 ريال، وسط عمليات جني أرباح بعد مكاسب الجلسات الماضية.

وفيما يخص الصناديق العقارية المتداولة، ارتفع صندوق بنيان ريت، بنسبة 3%، عند 9.65 ريال، عقب الإعلان عن توزيعات نقدية على مالكي الوحدات.