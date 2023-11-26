غادرت بعثة فريق الهلال مسـاء اليـوم الأحـد إلـى “أوزبكستان” استعدادا لمواجهة فريق “نافباخور الأوزبكي” يوم الثلاثاء المقبل.

وأوضحت الفحوصات إصابة “حسـان تمبكتي” في عضلة الساق الخلفية؛ وذلك أثناء مجريات لقاء الفريق يوم أمس أمام فريق “الحزم”.

والتحق اللاعب “سالم الدوسري” ببعثة الفريق المغادرة مساء اليوم إلى “أوزبكستان”، كما واصـل الثنائـي “محمـد العويس

وناصـر الـدوسـري” برنامجيهما التأهيليـين فـي العيـادة وصالـة الإعداد البدني بمقر النادي.

ويعقد المدير الفني “جورج جيسوس” وأحد اللاعبين في تمام الساعة السادسة من مساء الغد -بتوقيت أوزبكستان- مؤتمرا

صحافيا للحديث عن تحضيرات الفريق لـ”نافباخور”.