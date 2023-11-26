بات هدف نجم الهلال محمد كنو، في شباك الحزم، أمس السبت، ضمن الجولة الرابعة عشر من دوري روشن للمحترفين، مرشحا لأن يكون أفضل هدف في الجولة.

وتضمنت اختيارات الفريق الفنّي في رابطة دوري روشن لأجمل 3 أهداف في الجولة، كلا من كريستيانو رونالدو، ومحمد كنو، وفيرجل ميسيدان.

وكان محمد كنو سجل هدفا في شباك الحزم ضمن 9 أهداف نظيفة، مساهما في الفوز الكبير الذي حققه الهلال امس.

وانهالت الإشادات على محمد كنو بعد المستويات الرائعة التي قدمها مؤخرًا رفقة ناديه الهلال.

وكان كنو علق على تسجيله مؤخرًا أهدافًا رائعة من ضربات حرة أو تسديدات من خارج منطقة الجزاء، قائلا إن هذا جاء بدعم اللاعبين والتدريبات المستمرة والتي أثمرت عن تسجيله للأهداف بهذه الطريقة.