أكد الناقد الرياضي أحمد الشمراني أن أهداف الهلال الـ9 في شباك الحزم رسالة واضحة للغريم التقليدي النصر

وقال الشمراني :” لاحظنا فريق يفرض عضلاته في الملعب، لايمكن أن أقول ضعف الحزم بقدر ما أقول قوة الهلال”

واكتسح الهلال مضيفه الحزم 9-0، السبت، ضمن منافسات الجولة 14 من دوري روشن للمحترفين، ليرتفع رصيد الهلال إلى 38 نقطة في المركز الأول، بينما تجمد رصيد الحزم عند 7 نقاط في المركز الأخير.