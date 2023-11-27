تغنت صحيفة Goal العالمية بأداء الهلال الباهر، لاسيما عقب الفوز على الحزم السبت الماضي بتسع أهداف ضمن منافسات دوري روشن

وقالت الصحيفة العالمية :”من يحتاج نيمار في وجود نجوم الهلال، بغياب العديد من المصابين. الهلال ثابت” مشيرة إلى صراع اللقب بين هلال النجوم ونصر كرستيانو

وأكدت صحيفة” Goal “أن عيون العالم تتجه للسعودية الجمعة المقبل، مسلطة الضوء على تصدر الهلال كل الارقام في المملكة

واكتسح الهلال مضيفه الحزم 9-0، السبت، ضمن منافسات الجولة 14 من دوري روشن للمحترفين، ليرتفع رصيد الهلال إلى 38 نقطة في المركز الأول، بينما تجمد رصيد الحزم عند 7 نقاط في المركز الأخير.