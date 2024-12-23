اخبار يوم : sitemap_index.xml/undefined/sitemap

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الاثنين23 ديسمبر

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فضيحة جنسية تضرب عملاق الكرة الإفريقية

فضيحة جنسية تضرب عملاق الكرة الإفريقية

 وكالات
منذ 2 ساعة
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إنجاز علمي مميز لباحثة سعودية في جامعة اكستر .. فيديو

إنجاز علمي مميز لباحثة سعودية في جامعة اكستر .. فيديو

الرياض
تكسية مواقف السيارات في مركز الملك عبدالله المالي ..صور

تكسية مواقف السيارات في مركز الملك عبدالله المالي ..صور

الرياض
ناسا تكشف معلومات خطيرة عن كويكب ضخم سيمر بالأرض ليلة عيد الميلاد

ناسا تكشف معلومات خطيرة عن كويكب ضخم سيمر بالأرض ليلة عيد الميلاد

وكالات
الملاجة الجوية تعلن عن وظائف شاغرة بجدة

الملاجة الجوية تعلن عن وظائف شاغرة بجدة

فاطمة المالكي
استشاري: إبر التخسيس مصممة لعلاج السكري وليس السمنة .. فيديو

استشاري: إبر التخسيس مصممة لعلاج السكري وليس السمنة .. فيديو

الرياض
سارة عبدالكريم: الأمن المالي للمرأة ضرورة في هذه الأيام.. فيديو

سارة عبدالكريم: الأمن المالي للمرأة ضرورة في هذه الأيام.. فيديو

أميرة خالد
مصري يمزح مع مواطن يحمل بطة صغيرة: وين غترتها والعقال .. فيديو

مصري يمزح مع مواطن يحمل بطة صغيرة: وين غترتها والعقال .. فيديو

خاص
حركة بهلوانية تفقد شاب حياته.. فيديو

حركة بهلوانية تفقد شاب حياته.. فيديو

نيودلهي
الجماز يكشف تفاصيل إصابة سالم الدوسري

الجماز يكشف تفاصيل إصابة سالم الدوسري

ملخص مباراة السعودية 2 &#8211; 3 البحرين &#8211; خليجي 26

ملخص مباراة السعودية 2 – 3 البحرين – خليجي 26

عماد السالمي: ما يصح إلا الصحيح البحرين استحق الفوز

عماد السالمي: ما يصح إلا الصحيح البحرين استحق الفوز

فلاته: الأخضر يجب أن يخرج من عباءة الاتحاد السعودي لأن الحاصل كله ترقيع

فلاته: الأخضر يجب أن يخرج من عباءة الاتحاد السعودي لأن الحاصل كله ترقيع

نيمار يعبر عن حبه لبرونا: امرأة حياتي

نيمار يعبر عن حبه لبرونا: امرأة حياتي

ماجد محمد
الشنيف: عار فني وكروي ورؤية المنتخب بهذا الشكل أمر مخجل .. فيديو

الشنيف: عار فني وكروي ورؤية المنتخب بهذا الشكل أمر مخجل .. فيديو

ماجد محمد
مدرب البحرين: تفاجأت بمشاركة سالم الدوسري

مدرب البحرين: تفاجأت بمشاركة سالم الدوسري

ماجد محمد
هتان السيف ترد على من وصفها بالمسترجلة .. فيديو

هتان السيف ترد على من وصفها بالمسترجلة .. فيديو

ماجد محمد
الجهني : هطول الأمطار مستمر حتى نهاية الأسبوع

الجهني : هطول الأمطار مستمر حتى نهاية الأسبوع

الرياض
نادين نجيم بعد حصولها علي سترة مايكل جاكسون: أنا أسعد إنسانة ..فيديو

نادين نجيم بعد حصولها علي سترة مايكل جاكسون: أنا أسعد إنسانة ..فيديو

خاص
ضبط مروّجي مخدرات في 5 مناطق.. فيديو

ضبط مروّجي مخدرات في 5 مناطق.. فيديو

الرياض
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أخر الأخبار

فضيحة جنسية تضرب عملاق الكرة الإفريقية

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تكسية مواقف السيارات في مركز الملك عبدالله المالي ..صور

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ناسا تكشف معلومات خطيرة عن كويكب ضخم سيمر بالأرض ليلة عيد الميلاد

ناسا تكشف معلومات خطيرة عن كويكب ضخم سيمر بالأرض ليلة عيد الميلاد

منذ 2 ساعة
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الملاجة الجوية تعلن عن وظائف شاغرة بجدة

الملاجة الجوية تعلن عن وظائف شاغرة بجدة

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