فيديو..الباحث عيد اليحيى يروي كيف نجا من الموت في فرنسا

نايف السالم(صدى):

روى الباحث الدكتور عيد اليحيى، تفاصيل نجاته من الموت في حادث إطلاق نار في فرنسا عام 2001، موضحا أبرز المشكلات التي قابلته في بداية حياته.

وأوضح اليحيى خلال برنامج ذات الذي يقدمه سامي الجابر، أنه تعرض لإطلاق نار في فرنسا، حيث ذهب إليها قادما من بريطانيا وذلك بعد أحداث سبتمبر.

وقال اليحيى: إنه كان هناك شخصا مقنعا قتل 7 أشخاص أمام عينيه في أقل من دقيقة، مشيرا إلى أنه لا يدري كيف نجا من الموت، لافتا إلى حرصه على قراءة الورد اليومي منذ كان عمره 6 سنوات الذي قد يكون سببا في حفظه.

وعن حياته في لندن، قال اليحيى: عشت أول سنة في لندن مع المشردين حيث لم يكن الراتب يكفي، وتعرضت فيها للضرب من قبل مدمنين ومراهقين كنت أسكن معهم، وتلك المنطقة لم يكن فيها الشرطة تتدخل لأنهم لا يدفعون ضرائب، ويقولون لك حقوق إنسان، موضحا أنه عمل مراسلا في السفارة السعودية لتحسين وضعه

يذكر أن اليحيى حصل على الدكتوراة في العلوم السياسية من جامعة اكسترا في بريطانيا، وقدم برنامج على خطى العرب على شاشة قناة العربية وثق من خلاله المواقع التاريخية لمعلقات الشعر العربي والسيرة النبوية، والفنون والنقوش الأثرية والتراث العمراني في المملكة، كما عمل باحثا في مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، وعضو مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العلا.