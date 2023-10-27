الاعداد السابقة للصحيفة
الجمعة27 اكتوبر
الفتح يتخطى الرائد والطائي يفوز على الرياض بثلاثية

الفتح يتخطى الرائد والطائي يفوز على الرياض بثلاثية

 ماجد محمد
السيول تجتاح الشوارع وتغرق السيارات في حي العوالي بمكة..فيديو

السيول تجتاح الشوارع وتغرق السيارات في حي العوالي بمكة..فيديو

 مكة المكرمة
حقيقة وصول لاعبي الأهلي إلى الدرة بسيارات خاصة .. فيديو

حقيقة وصول لاعبي الأهلي إلى الدرة بسيارات خاصة .. فيديو

 نواف السالم
جماهير عراقية: الهلال الرقم واحد في العراق .. فيديو

جماهير عراقية: الهلال الرقم واحد في العراق .. فيديو

 ماجد محمد
النصر يفقد جهود بروزوفيتش أمام الفيحاء

النصر يفقد جهود بروزوفيتش أمام الفيحاء

 نواف السالم
جماهير الهلال قبل مواجهة الأهلي: الآسيوية صعبة قوية .. فيديو

جماهير الهلال قبل مواجهة الأهلي: الآسيوية صعبة قوية .. فيديو

 ماجد محمد
مدرب الدحيل: رونالدو أفضل لاعب في العالم

مدرب الدحيل: رونالدو أفضل لاعب في العالم

 ماجد محمد
البرق يضرب قمة برج خليفة.. فيديو

البرق يضرب قمة برج خليفة.. فيديو

 دبي
رضوى الشربيني: 10 أمور لو وجدتيها في الرجل اهربي وافسخي الخطوبة

رضوى الشربيني: 10 أمور لو وجدتيها في الرجل اهربي وافسخي الخطوبة

 خاص
بتهمة التجسس لـ إسرائيل..قطر تقضي بإعدام 8 هنود

بتهمة التجسس لـ إسرائيل..قطر تقضي بإعدام 8 هنود

 خاص
شاب يوثّق تمارينه برفقة والده .. فيديو

شاب يوثّق تمارينه برفقة والده .. فيديو

 نواف السالم
دوغلاس كوستا يلمح للأنضمام لدوري روشن .. فيديو

دوغلاس كوستا يلمح للأنضمام لدوري روشن .. فيديو

 ماجد محمد
أسطورة مانشستر يونايتد السابق برفقة أبو ربيعة في الرياض .. فيديو

أسطورة مانشستر يونايتد السابق برفقة أبو ربيعة في الرياض .. فيديو

 نواف السالم
ميسي مرشح لجائزة بالدوري الأمريكي

ميسي مرشح لجائزة بالدوري الأمريكي

 وكالات
حمدالله يعطي تيشرته الخاص لأحد الصغار في الملعب بعد نهاية المباراة.. فيديو

حمدالله يعطي تيشرته الخاص لأحد الصغار في الملعب بعد نهاية المباراة.. فيديو

 ماجد محمد
تدافع المئات على التيكتوكر سعود القحطاني وشهد ليو في القصيم .. فيديو

تدافع المئات على التيكتوكر سعود القحطاني وشهد ليو في القصيم .. فيديو

 القصيم
لقطات جوية حديثة تظهر الدمار الهائل الذي حدث في غزة .. فيديو

لقطات جوية حديثة تظهر الدمار الهائل الذي حدث في غزة .. فيديو

 القدس
التعليم تفتح باب التقاعد المبكر للمعلمين

التعليم تفتح باب التقاعد المبكر للمعلمين

 الرياض
فلكية جدة : خسوف جزئي للقمر مشاهد بالعين المجردة غدًا

فلكية جدة : خسوف جزئي للقمر مشاهد بالعين المجردة غدًا

 جدة
رسالة باللغة الإنجليزية وضعت رجلاً تحت طائلة القانون

رسالة باللغة الإنجليزية وضعت رجلاً تحت طائلة القانون

 أبوظبي
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منوعات

رضوى الشربيني: 10 أمور لو وجدتيها في الرجل اهربي وافسخي الخطوبة
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رضوى الشربيني: 10 أمور لو وجدتيها في الرجل اهربي وافسخي الخطوبة

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منذ 5 ساعة
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روتانا تفاجئ إليسا في عيد ميلادها

أنباء عن عودة أحمد سعد لطليقته بعد نشر أول صورة مع ابنته بعد الانفصال
منذ 7 ساعة
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أنباء عن عودة أحمد سعد لطليقته بعد نشر أول صورة مع ابنته بعد الانفصال

رسالة باللغة الإنجليزية وضعت رجلاً تحت طائلة القانون
منذ 7 ساعة
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رسالة باللغة الإنجليزية وضعت رجلاً تحت طائلة القانون

امرأة تقنع زوجها بالتخلص من عشيقها بعد اكتشاف خيانتها
منذ 9 ساعة
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امرأة تقنع زوجها بالتخلص من عشيقها بعد اكتشاف خيانتها

السجن 3 سنوات مصير عامل هتك عرض سيدة في الطريق العام
منذ 14 ساعة
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السجن 3 سنوات مصير عامل هتك عرض سيدة في الطريق العام

ابنة حليمة بولند تطلب منها تبني طفل فلسطيني
منذ 16 ساعة
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ابنة حليمة بولند تطلب منها تبني طفل فلسطيني

نسرين طافش تتألق بفستان أحمر
منذ 18 ساعة
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نسرين طافش تتألق بفستان أحمر

تكاليف تصاليح سيارة تنهي حياة أربعيني
منذ 18 ساعة
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تكاليف تصاليح سيارة تنهي حياة أربعيني

روان عبدالله تعاتب محمد بن تركي : ليش تطلع عضلات بطنك .. فيديو
منذ 20 ساعة
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روان عبدالله تعاتب محمد بن تركي : ليش تطلع عضلات بطنك .. فيديو

الاخبار المحلية

السيول تجتاح الشوارع وتغرق السيارات في حي العوالي بمكة..فيديو

السيول تجتاح الشوارع وتغرق السيارات في حي العوالي بمكة..فيديو

 مكة المكرمة
منذ 58 دقيقة
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عربية ودولية

البرق يضرب قمة برج خليفة.. فيديو

البرق يضرب قمة برج خليفة.. فيديو

 دبي
منذ 3 ساعة
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حوادث

ضبط أكثر من 3.8 ملايين قرص إمفيتامين بالرياض .. فيديو

ضبط أكثر من 3.8 ملايين قرص إمفيتامين بالرياض .. فيديو

 الرياض
منذ 5 ساعة
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اخبار رياضية

الفتح يتخطى الرائد والطائي يفوز على الرياض بثلاثية

الفتح يتخطى الرائد والطائي يفوز على الرياض بثلاثية

 ماجد محمد
منذ 57 دقيقة
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مال واعمال

الاستثمارات يطلق مبادرتين لدعم قطاع إدارة الأصول

الاستثمارات يطلق مبادرتين لدعم قطاع إدارة الأصول

 الرياض
منذ 3 ساعة
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الوظائف

المعهد التقني للخطوط الحديدية يعلن بدء تدريب قائدي القطار للتوظيف في رينفي

المعهد التقني للخطوط الحديدية يعلن بدء تدريب قائدي القطار للتوظيف في رينفي

 فاطمة المالكي
منذ 14 ساعة
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عالم المرأة

طبيب يحذر من ارتداء الأطفال للأحذية في سن مبكر

طبيب يحذر من ارتداء الأطفال للأحذية في سن مبكر

 أميرة خالد
منذ 16 ساعة
0
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وثائقيات

مهندس معماري : قصر الفاخرية التاريخي من أهم الأبنية الصارخة لطراز العمارة الإسلامية .. فيديو

مهندس معماري : قصر الفاخرية التاريخي من أهم الأبنية الصارخة لطراز العمارة الإسلامية .. فيديو

 الأحساء
منذ 2 يوم
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عالم السيارات

التحديثات الجديدة لسيارة سيلتوس الفيس لفت 2024 .. فيديو

التحديثات الجديدة لسيارة سيلتوس الفيس لفت 2024 .. فيديو

 أميرة خالد
منذ 14 ساعة
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قلم الحر

المتاجرة بالعاملات المنزلية

نشرت احدى صحفنا الكترونية أن المجلس التنسيقي لشركات الموارد البشرية والاستقدام أصدر تقريره لشهر سبتمبر. […]

وجهات نظر

منطقي المغلوب على أمره

منطقي المغلوب على أمره

الطرح المبين في الاعتزاز برؤية 2030

الطرح المبين في الاعتزاز برؤية 2030

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كم أطال النظر ..؟!

أجر النِّيَّة الصادقة

أجر النِّيَّة الصادقة

همسة لمتقاعد

همسة لمتقاعد

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لص يدهس سيدة ويلذ بالفرار

أم تنقذ طفلتها من هجوم قرد
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أم تنقذ طفلتها من هجوم قرد

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وفاة الشيخ مبارك علي حسن الفيفي

وفاة الشيخ مبارك علي حسن الفيفي

منذ 10 يوم
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مدرسة صبيا والمعالي المتوسطة والثانوية بتعليم القنفذة تكرم طلابها المتفوقين.. صور

مدرسة صبيا والمعالي المتوسطة والثانوية بتعليم القنفذة تكرم طلابها المتفوقين.. صور

منذ 2 شهر
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نائب أمير الشرقية يقدم التعازي لعائلة القريشي

نائب أمير الشرقية يقدم التعازي لعائلة القريشي

منذ 2 شهر
1
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ال مجثل يباشر عمله مديرا عاما لفرع وزارة البيئة بعسير

ال مجثل يباشر عمله مديرا عاما لفرع وزارة البيئة بعسير

منذ 2 شهر
3
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أمير تبوك يواسي أسرة المشري

أمير تبوك يواسي أسرة المشري

منذ 2 شهر
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