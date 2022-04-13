بالفيديو .. قصة أول اختراع سجله البروفيسور حسام خنكار في الطاقة الشمسية

الرياض(صدى):

سرد البروفيسور حسام خنكار قصة أول اختراع سجله في الطاقة الشمسية وفضل استكماله في المملكة تاركا بريطانيا.

وذكر أنه في عام 1990 تم قبوله في جامعة ريدنغ البريطانية، وكان يواحه صعوبة في التأقلم مع الحياة في بريطانيا لكن مع الوقت بدأ يتأقلم خصوصا وأن الدراسة بها أشبعت حاجاته في البحث،وذلك بحسب ما ذكره في برنامج “اللقاء من الصفر” المذاع على قناة “mbc”.

ولفت إلى أنه اخترع جهاز للتسخين بطريقة تجعلها تستفيد من أشعة الشمس لأطول وقت، لافتا إلى أن الشمس في بريطانيا لا تشرق لوقت طويل فتواصل مع زملائه في جامعة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وأجرى التجربة في المملكة لكون أن الشمس بها تشرق لساعات طويلة وتمكن بالفعل من النجاح.

ونوه بقصة نيله الميدالية الذهبية في مؤتمر جنيف العالمي للمخترعين، لافتا إلى أنه لم يتم إعلان اسمه في البداية ضمن قائمة المخترعين لكن تم تصحيح الموقف وتم إعلان اسمه وفوزه بالذهبية.